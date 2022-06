A Mirabilandia dal 18 giugno riapre Mirabeach, la spiaggia più caraibica della Riviera romagnola

Giugno 6, 2022

Ravenna, 6 giu. (Adnkronos) – Sabato 18 giugno parte la nuova stagione di Mirabeach, il parco acquatico adiacente a Mirabilandia, con una novità: orario prolungato fino alle 19.00! Un’ora in più per godere del sole, della spiaggia, delle piscine e del tanto divertimento con un’area di oltre 70.000 metri quadri che offre scivoli emozionanti, aree vip con servizi esclusivi, piscina con le onde, ombrelloni con lettini e punti ristoro.

Per i più intraprendenti la scelta giusta è Vuelta Vertigo, lo scivolo a forma di “V” da affrontare in canotto, oppure Cobra con una caduta libera a circa 50 km/h. Guidati dalla forza dell’acqua si potrà affrontare Rumba, un percorso tra curve e discese, mentre per una gara tra materassini è a disposizione lo scivolo multipista Los Ràpidos. Su comodi gommoni si potrà scendere lungo i 170 metri dell’indiavolato Rio Diablo. Un salto di 10 metri è invece quello dell’imperdibile Salto Tropical. Gli ospiti più piccoli potranno divertirsi con la torre del El Castillo e la sua laguna. Accontentati anche gli amanti delle onde con la Baía de Ondas, la piscina di oltre 2.000 metri quadri.

Per chi è in cerca di puro relax, niente di meglio della Laguna del Sol con getti idromassaggio. E se si cercano servizi esclusivi, a disposizione anche le aree VIP con lettini balinesi, comodi gazebo ed esclusive ville per gruppi fino a 6 persone. La stagione 2022 di Mirabeach prenderà il via sabato 18 giugno e si concluderà domenica 4 settembre con orario 11.00 – 19.00.