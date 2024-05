A Mirabilandia il 22 e il 23 giugno i Winx Fairy Days

21 Maggio 2024

Roma, 21 mag. (Adnkronos) – Un week end per sentirsi delle vere e proprie fatine come Bloom, Stella, Flora, Musa, Tecna e Aisha. Due giorni di laboratori a tema, esperienze magiche, aree dedicate, coreografie, face painting, fashion, gare di ballo, concerti, attività sportive e molto altro. Tutto questo è Winx Fairy Days, l’evento esclusivo di Mirabilandia in collaborazione con Winx Club in programma sabato 22 e domenica 23 giugno nel parco divertimenti più grande d’Italia. Un’occasione speciale per festeggiare tutti insieme i 20 anni delle magiche fate create da Iginio Straffi.

Durante i due i giorni faranno visita al Parco anche degli ospiti molto speciali: Elisa Rosselli, voce ed autrice di alcune delle canzoni più iconiche del Winx Club che sarà accompagnata dalla Rainbow Crew; Francesco Mariottini, ballerino di fama nazionale ed internazionale, volto noto di Amici e testimonial del concorso “Winx Dance Challenge” la cui finale si svolgerà a Mirabilandia; Arianna Craviotto, doppiatrice e content creator per l’appuntamento con “Arianna fa le voci – Winx Club Edition” in cui doppierà live le amatissime protagoniste della serie TV. In programma anche la Winx Dance Challenge, una sfida all’ultimo passo di danza. Infine, Winx Cosplay Club Reunion sarà l’occasione per ammirare dal vivo i migliori costumi a tema Winx. E per sentirsi protagoniste del magico mondo di Alfea, non mancheranno i meet&greet con gli attori, cantanti ma anche performer e ballerini dell’esclusivo spettacolo permanente “Forever Winx-The Musical”.

“Il Winx Fairy Days sarà un evento davvero spettacolare durante il quale Mirabilandia si trasformerà per due giorni nel mondo fatato di Alfea per la gioia dei più piccoli che avranno l’occasione di vedere diventare realtà una serie tv che regala emozioni da 20 anni” commenta Sabrina Mangia, Direttore Sales and Marketing di Mirabilandia. “Una collaborazione quella con il Winx Club che quest’anno ci sta regalando molte soddisfazioni, a cominciare dal grande successo di pubblico che sta riscuotendo il musical in esclusiva fin dall’apertura del parco. Un segno che Mirabilandia è in grado di cogliere nuove opportunità per venire incontro alle richieste di un pubblico sempre più esigente”.

“Siamo veramente felici che la partnership con Mirabilandia non solo prosegua per il secondo anno consecutivo ma si sia arricchita con tante novità. Le due giornate Winx Fairy Days coinvolgeranno le famiglie con aree tematizzate, attività ed eventi live e si aggiungeranno allo spettacolo permanente ‘Winx Forever – il Musical’ che sta già riscuotendo un grandissimo successo tra i visitatori del parco” aggiunge Lorena Vaccari, Direttore Marketing di Rainbow. “Una collaborazione che fin da subito ha dato risultati straordinari e che speriamo continui a rafforzarsi sempre di più”.