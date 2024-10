A Palermo esperti a confronto su eolico offshore, Lupi (AdSP): “Promuovere ricerca”

21 Ottobre 2024

Palermo, 21 ott. (Adnkronos) – L’energia eolica offshore rappresenta un’opportunità strategica significativa per il futuro energetico dell’Italia e dell’Europa. Consapevole dell’importanza dell’argomento, l’Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia occidentale ha deciso di promuovere la prima edizione della conferenza “Offshore wind revolution – Building the industry and getting the ports ready’, un’iniziativa dedicata alla produzione di energia da eolico offshore, organizzata in collaborazione con Magellan Circle, con la partnership di WindEurope, Anev e Aero, e con il patrocinio dell’Ambasciata di Danimarca in Italia. A Palermo, al Marina Convention Center, il 25 ottobre a partire dalle 9, saranno presenti diversi ospiti – in rappresentanza di istituzioni, decisori politici, porti, associazioni, cluster industriali, organizzazioni di ricerca e sviluppo, associazioni ambientaliste, istituzioni finanziarie, aziende energetiche – per dare vita a un costruttivo e serrato confronto.

L’obiettivo dell’incontro è inquadrare la strategicità del tema per il Paese e condividere una linea di indirizzo comune – a livello tecnologico e di policy – per non perdere l’occasione di essere driver europei di questo nuovo mercato in forte espansione. “Credo sia opportuno accrescere la conoscenza in questo settore per collocare l’Italia in una posizione di leader europeo nel mercato dell’energia eolica offshore – spiega Luca Lupi, segretario generale dell’AdSP del Mare di Sicilia occidentale -. È essenziale promuovere la ricerca e lo sviluppo di tecnologie avanzate, facilitare la realizzazione di progetti infrastrutturali e garantire un quadro normativo favorevole. Per costruire un ecosistema che sostenga innovazione e best practice, risultano fondamentali le collaborazioni tra istituti di ricerca, università, aziende e istituzioni. L’energia eolica offshore – aggiunge – offre, inoltre, l’opportunità di diversificare il mix energetico nazionale, creando posti di lavoro, stimolando l’innovazione tecnologica e contribuendo non solo alla sicurezza energetica ma anche al raggiungimento degli obiettivi climatici europei e globali. Bisogna lavorare insieme per costruire un futuro energetico che possa garantire prosperità e sostenibilità alle future generazioni”.

Durante la giornata saranno approfonditi vari temi: dalle prospettive europee e dalle opportunità del settore in Italia e nel Mediterraneo, all’importanza delle partnership produttive e finanziarie; dai porti al centro della supply chain del mercato eolico offshore, agli impatti economici, ambientali e occupazionali sul territorio; dagli aspetti regolatori, alla tecnologia e all’innovazione nel settore.