A. Saudita: Gelmetti (Fdi), ‘governo costruisce rapporti nell’interesse nazionale’

Settembre 4, 2023

Roma, 4 set. (Adnkronos) – “Oggi a Milano al business meeting tra Italia e Arabia Saudita si è respirato un clima di fiducia in un governo che sa costruire rapporti internazionali nell’interesse nazionale e delle imprese italiane. Un plauso al ministro Urso che ha costruito assieme al ministro degli investimenti Saudita, Khalid Al Falih, questo importante evento internazionale”. Lo dichiara Matteo Gelmetti, senatore di Fratelli d’Italia.

“Le centinaia di aziende e i 1300 partecipanti, sia fisici sia remoti – spiega -, hanno potuto confrontarsi con un mondo economicamente molto solido, come quello Saudita e con una visione molto avveniristica. Oggi l’Arabia Saudita, storico partner dell’Italia nel settore energetico, è diventato anche un partner strategico nella grande partita che si sta giocando in Africa, dove l’Italia è protagonista con il piano Mattei. Tutti i media hanno dato il giusto risalto all’evento, peccato per Il Riformista che volutamente è stato distonico rispetto ai principali media. Proprio quel giornale diretto da Matteo Renzi che nel suo libro incensa le virtù morali di Riad, traendone leciti interessi personali”. “Ricordo al senatore Renzi che il governo italiano lavora a sostegno delle imprese e dell’economia della Nazione. Una cosa è l’interesse personale, di Renzi, altra cosa è l’interesse nazionale, dell’Italia. È come giocare a guardie e ladri, e non capirne la differenza”, conclude Gelmetti.