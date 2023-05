A.Saudita: Tajani, ‘stiamo facendo tutto il possibile per l’hostess arrestata’

Maggio 24, 2023

Roma, 24 mag. (Adnkronos) – “Mi sono interessato della vicenda della hostess, ho parlato con le autorità saudite, il console italiano è andato a visitarla e il padre l’ha sentita per telefono. Le pene nel Paese sono molto severe. Faremo ciò che è possibile per aiutarla”. Così il ministro degli Esteri sulla vicenda di Ilaria De Rosa, arrestata in Arabia Saudita per possesso di droga, a margine della Conferenza umanitaria delle Nazioni Unite sul Corno d’Africa, che si è tenuta in videocollegamento dall’Unità di Crisi della Farnesina.