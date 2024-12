A Vespa il Laurentum: è una delle figure più illustri e influenti del giornalismo

13 Dicembre 2024

Roma, 13 dic. (Adnkronos) – Bruno Vespa è “una delle figure più illustri e influenti del giornalismo italiano. Con oltre mezzo secolo di ininterrotta attività, Vespa ha saputo raccontare la storia d’Italia attraverso una lente precisa e acuta diventando un testimone privilegiato dei più importanti eventi politici, economici e sociali che hanno segnato il nostro Paese. Dai suoi esordi come giovane cronista alla Rai fino a diventare il volto di riferimento del giornalismo televisivo con il celebre programma Porta a Porta, Vespa ha sempre incarnato i valori di rigore, professionalità e integrità”. E’ con queste motivazioni che Bruno Vespa ha ottenuto questa sera, nella Sala della Regina della Camera dei Deputati, il Premio Laurentum alla carriera.

“Il suo impegno nel cercare la verità – recitano ancora le motivazioni – nel dare voce a tutte le parti in causa e nel promuovere un dibattito costruttivo, lo ha reso un pilastro insostituibile della televisione italiana. Porta a Porta, da lui ideato e condotto per decenni, non è stato solo un talk show politico, ma un vero e proprio ‘salotto’ istituzionale, dove si sono scritte pagine di storia del nostro Paese”