A2a: agli Oscar di Bilancio si aggiudica il premio speciale ‘Generazione Z’

13 Dicembre 2024

Milano, 13 dic. (Adnkronos) – L’impegno di A2a a favore delle giovani generazioni è stato riconosciuto oggi con il premio speciale ‘Generazione Z’ dell’edizione 2024 degli Oscar di Bilancio, l’evento promosso da Ferpi, Borsa Italiana e Università Bocconi dedicato alle organizzazioni che si distinguono per trasparenza, innovazione e impegno verso la sostenibilità. La società, si legge nelle motivazioni del riconoscimento, è stata premiata per “la progettualità capillare nelle sue varie forme e la coerenza nel comunicare alla Gen Z”. Si tratta di “una best practice, frutto di un chiaro percorso di sviluppo intrapreso all’interno e all’esterno, con l’obiettivo di diffondere non solo la cultura della sostenibilità, definendo nuovi linguaggi di comunicazione, non solo di includere un ascolto programmatico dello stakeholder giovane, ma anche di farsi promotore della conoscenza stessa dello strumento di rendicontazione tra le nuove generazioni. Ha colpito poi l’efficace utilizzo di nuovi linguaggi e di canali comprensibili e accessibili alla generazione Z”. Ed è stata “particolarmente apprezzata la versione territoriale del documento come sintesi per i giovani”.

“Per A2a -spiega Carlotta Ventura, direttore communication, sustainability and regional affairs di A2a- il coinvolgimento e l’attenzione alle nuove generazioni è un impegno fondamentale che portiamo avanti da tempo. Ecco perché ritiriamo questo premio con particolare orgoglio”. In questa edizione degli Oscar di Bilancio, aggiunge, “abbiamo deciso di candidare un progetto realizzato in collaborazione con Giffoni Innovation Hub e ArteSettima, due realtà note e apprezzate dai giovani, per trasmettere in modo innovativo e coinvolgente l’importanza della rendicontazione di sostenibilità e approfondire le tematiche trattate nel nostro Bilancio Integrato attraverso il linguaggio universale del cinema”.

Il Gruppo, guidato dall’amministratore delegato Renato Mazzoncini, ha ricevuto il premio per l’Integrated Reporting nelle ultime due edizioni dell’Oscar di Bilancio.