A2a, Mazzoncini: “Rapporto con Regione Calabria estremamente costruttivo”

25 Giugno 2024

Lamezia Terme, 25 giu. – (Adnkronos) – “Il rapporto con il governo calabrese a guida Occhiuto è estremamente costruttivo e noi di A2A siamo un interlocutore importante perché la nostra offerta è completa”. A dirlo è l’amministratore delegato di A2A, Renato Mazzoncini, a margine della presentazione del Terzo Bilancio di Sostenibilità territoriale della Calabria, in corso di svolgimento a Gizzeria Lido.

“È necessaria molta energia flessibile come quella che forniamo con l’idroelettrico e il termoelettrico – ha aggiunto -. A2A si occupa anche di acqua è qui in Calabria, dove si sta vivendo una delle peggiori crisi idriche, è un tema fondamentale. Bisogna investire in tubi nuovi, in accumuli, e noi possiamo farlo”.

“Termovalorizzatore di Gioia Tauro? La Regione Calabria ha lanciato la manifestazione d’interesse con l’obiettivo di chiudere il ciclo dei rifiuti, e cioè non inviare nulla in discarica. Sul tema, stiamo dialogando in modo costruttivo con gli enti locali, a partire proprio dalla Regione Calabria – ha poi spiegato -. Si sta facendo un lavoro virtuoso a livello regionale ma è fondamentale anche il rapporto con i Comuni, con le amministrazioni locali, con le quali realizziamo molti progetti”.

“In questi giorni, avvieremo 360 Life, un fondo di Venture Capital con il quale abbiamo investito 200 milioni di euro per la Transizione Ecologica. Non toccherebbe a noi fare questo genere di azioni, ma abbiamo voluto investire per attrarre start up interessate a collaborare con noi – ha spiegato -, La grande novità è che abbiamo abbattuto i tempi per avviare i rapporti a soli 7 giorni. Vogliamo che le ricerche, le idee nuove vengano fuori aiutandoci a velocizzare la Transizione ecologica”.