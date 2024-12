A2A: S&P Global conferma rating di lungo termine a BBB con outlook stable

20 Dicembre 2024

Milano, 20 dic.(Adnkronos) – S&P Global ha confermato il rating di lungo termine di A2A a BBB con outlook “stable”. L’agenzia ha contestualmente rivisto il threshold per il parametro Ffo/Net Debt necessario per il mantenimento dell’attuale credit rating, portandolo dal precedente 25% al 24%. La decisione riflette la strategia di A2A maggiormente focalizzata su business a bassa volatilità, in particolare le reti elettriche regolamentate, confermata con l’aggiornamento del Piano 2024-2035 presentato a novembre 2024. Riconosce, inoltre, l’attenta disciplina finanziaria adottata dal Gruppo, dimostrata nel corso dell’anno attraverso l’emissione obbligazionaria in formato ibrido e la sottoscrizione del contratto di compravendita con Ascopiave delle reti gas nelle province di Brescia, Cremona, Bergamo, Pavia e Lodi.