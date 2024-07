Abi, Marcegaglia: “Apprezzato passaggio su Ue, ritrovare slancio economico e produttivo”

9 Luglio 2024

Roma, 9 lug. (Adnkronos) – ”Ho molto apprezzato il passaggio sull’Europa: serve ritrovare slancio economico e competitivo, anche a livello istituzionale”. Emma Marcegaglia, presidente della holding di famiglia e B7 Chair , commenta così l’assemblea dell’Abi.

”Il nostro Paese può avere un ruolo di primo piano -aggiunge Marcegaglia-. Come B7, nel documento consegnato alla premier Meloni, il mondo del business ha sottolineato la necessità di affrontare il problema del gap competitivo, soprattutto a livello Ue: l’Europa deve cambiare rotta e tornare ad essere forte. Se non hai forza economica non conti negli scenari internazionali, mentre la voce dell’Europa serve e serve spingere per una forte convergenza sulla politica industriale. L’industria è fondamentale per competere e, in questo, un ruolo chiave devono svolgerlo banche e finanza. Solo insieme abbiamo il potenziale per contrastare il declino e l’incertezza”.