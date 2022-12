Dicembre 17, 2022

Roma, 17 dic. (Adnkronos) – ”L’impegno, oggi, deve essere di far aumentare il numero dei ragazzi che praticano sport o se ne interessano”. Lo ha detto il ministro dello Sport Andrea Abodi, in occasione della XVII edizione degli Oscar dello Sport svoltasi a Roma nel Salone d’Onore del Coni. ”E’ importante essere arrivati alla diciasettesima edizione del Premio Asi Sport&Cultura-ha detto- ora dobbiamo fare di più e lo facciamo in prima persona”.