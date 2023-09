Aborto: Avs, ‘da febbraio attendiamo dati annuali, Schillaci provveda’

Settembre 11, 2023

Roma, 11 set. (Adnkronos) – “La relazione annuale sull’attuazione della legge 194 non è ancora stata presentata al Parlamento. Per legge dovrebbe esserlo entro febbraio, in autunno siamo senza il principale documento di informazione sulla corretta applicazione della legge in Italia in materia di aborto che, tra le altre cose, attesta la percentuale di medici obiettori in ciascuna regione. Ogni giorno di ritardo rappresenta una violazione di legge ma, soprattutto, l’inadempienza di un ministro nei confronti della cittadinanza e un ostacolo alla conoscenza e all’esercizio di un diritto. Il ministro Schillaci colmi il ritardo e presenti la relazione al Parlamento”. Così Luana Zanella e Marco Grimaldi, capogruppo e vice-capogruppo di Alleanza Verdi Sinistra alla Camera, che hanno depositato un’interrogazione sul tema.