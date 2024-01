Aborto: Billi (Lega), ‘Io contro 194? Cavolate Non so come venuto fuori, colpa di Repubblica’**

Gennaio 24, 2024

Roma, 24 gen. (Adnkronos) – “E’ una cavolata non so come è venuta fuori, cosa c’entro io… E’ colpa di Repubblica”. Lo dice all’AdnKronos il deputato della Lega, Simone Billi, dopo le polemiche per il convegno alla Camera di ieri sul tema dell’interruzione di gravidanza. “Io contro la legge 194? Ma no, dai, certo che deve restare…”, conclude, tagliando corto.