Aborto: Bonino, ‘Roccella reazionaria, ricominci stagione di lotte per i diritti’

Ottobre 23, 2022

Roma, 23 ott (Adnkronos) – “Sono preoccupata per i diritti civili, per lo ius scholae, per il matrimonio egualitario, per fine vita e eutanasia, per la legge contro l’omotransfobia, per il suicidio assistito. L’impostazione di Roccella non è solo conservatrice: è reazionaria. Perciò bisogna continuare a lottare. Spero anzi ricominci una stagione di lotte: i diritti vanno coltivati, curati, protetti e conquistati ogni giorno, altrimenti ti svegli e non li hai più”. Lo dice Emma Bonino in un colloquio con ‘Repubblica’.