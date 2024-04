Aborto: da Forza nuova tessera ad honorem a vicedirettrice Tg1 Incoronata Boccia**

22 Aprile 2024

Roma, 22 apr. (Adnkronos) – “La vicedirettrice del Tg1, Incoronata Boccia, ha dimostrato grande coraggio nell’esprimere la sua posizione contro il politicamente corretto che sta influenzando negativamente la nostra nazione. Con le sue dichiarazioni forti e libere, ha ribadito la posizione di Forza Nuova, che dal 1997 si batte per la difesa della vita. L’affermazione “l’aborto è un delitto e non un diritto” è un messaggio potente che dovrebbe essere diffuso e riconosciuto come un esempio di civiltà. Per questo motivo, l’Ufficio Politico di Forza Nuova desidera onorare la coraggiosa Incoronata Boccia con la nostra tessera ad honorem”. Così in una nota la segreteria nazionale di Forza nuova.

“Siamo consapevoli di non essere soli in questa battaglia e crediamo fermamente che esista un forte sentimento di amore che si oppone alla cultura della morte e lotta per il diritto alla vita di ogni bambino. L’Italia deve diventare la culla del diritto alla vita di ogni nascituro, e dobbiamo porre fine all’uso dell’aborto libero come mezzo anticoncezionale – si legge – Facciamo appello a tutti gli italiani affinché abbiano il coraggio di Incoronata Boccia e si schierino dalla parte della vita, gridando “Basta aborto, viva la vita!”. Proprio ieri, domenica 21/04/2024, i nostri militanti hanno manifestato ad Oderzo (TV), città di Azzurra la donna coraggiosa che ha dato la vita per quella di suo figlio, per chiedere il giorno del suo sacrificio, il 13 Aprile, diventi il Giorno della Vita per celebrare il miracolo e la sacralità della maternità”.