Aborto: De Cristoforo (Avs), ‘Rai Tele-Meloni ha toccato fondo, megafono governo’

22 Aprile 2024

Roma, 22 apr. (Adnkronos) – “Censure, controllo dei testi, la pretesa di imporre ospiti, decidere scalette, fare la lista di quello che si può dire e di come lo si deve dire, ascolti in picchiata, addii eccellenti e arrivi non all’altezza. Direttori di testata o di Direzione più ‘militanti’ che professionisti del servizio pubblico e giornalisti che travalicano i confini della professione con opinioni personali al limite. La Rai con il governo Meloni ha toccato il fondo. L’ultima perla è quella della vicedirettrice del Tg1, Incoronata Boccia. Un vero e proprio monologo antiabortista”. Lo afferma il capogruppo dell’Alleanza Verdi e Sinistra Peppe De Cristofaro, presidente del gruppo Misto di Palazzo Madama, componente della commissione parlamentare di Vigilanza Rai.

“Chi ha compiti di direzione nel più grande telegiornale del servizio pubblico non può pronunciare simili parole – incalza l’esponente di Avs -. Quando ricopri determinati ruoli non sei un cittadino comune, ma una dirigente della televisione pubblica che veicola un messaggio preciso e inequivocabile ai cittadini. La Rai da tempo non è più Servizio Pubblico ma, sempre più, un megafono a disposizione delle destre oscurantiste”.