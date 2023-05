Maggio 20, 2023

Roma, 20 mag. (Adnkronos) – “Una proposta che non rispetta le scelte delle donne, le tratta come inconsapevoli e mira solo a colpevolizzarle. Una proposta feroce, altro che pro vita”. o scrive su Twitter Cecilia D’Elia, senatrice PD e portavoce nazionale della conferenza delle democratiche in merito alla proposta di legge che Pro Vita e Famiglia insieme ad altre associazioni ha presentato per modificare la 194.