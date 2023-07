Aborto: D’Elia (Pd), ‘in Piemonte integralismo destre colpevolizza donne’

Luglio 31, 2023

Roma, 31 lug. (Adnkronos) – “Lo chiamano sostegno alle donne e l’affidano a un’associazione che da sempre è in campo contro la 194 e la libera scelta. Una stanza della colpevolizzazione e della dissuasione, di questo si tratta. Il Sant’Anna di Torino, ospedale pubblico, ha oggi inaugurato la nuova frontiera dei sedicenti pro vita. Invece di promuovere politiche pubbliche a sostegno delle scelte di genitorialità, dei servizi, del lavoro delle donne, solo paternalismo e integralismo dalle destre al governo. Ecco in cosa consiste la ‘prevenzione’ di cui parla Meloni. Una stanza tutta per loro”. A dichiararlo in una nota è Cecilia D’Elia, senatrice del Partito democratico e portavoce nazionale della conferenza delle democratiche.