Aborto: Fontana, ‘eredità Carlo Casini ispirazione per promozione valori umani e cristiani’

15 Ottobre 2024

Roma, 15 ott. (Adnkronos) – “Approfondire il pensiero di Carlo Casini consente di riflettere su temi di fondamentale importanza quali il valore della vita e della dignità umana. La tutela della vita è stata la missione alla quale ha dedicato la sua intera esistenza. Con l’obiettivo di difendere i più autentici valori dell’umanesimo cristiano, nel 1975 ha fondato il primo centro di Aiuto alla vita, nucleo iniziale del Movimento per la Vita di cui è stato presidente dal 1990 al 2015. Malgrado la gravosità dell’impegno politico, Carlo Casini ha avuto la forza e il coraggio di portare avanti la sua battaglia in difesa della vita nascente”. Lo ha affermato il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, in occasione del convegno ‘Impegno pubblico e virtù-L’esempio di Carlo Casini’ svoltosi nella Sala della Regina di Montecitorio.

“‘Uno di noi’, il vibrante appello all’Europa per la tutela della dignità di ogni essere umano fin dal concepimento, rappresenta senza dubbio -ha ricordato Fontana- l’iniziativa più rilevante da lui promossa. La sua eredità continua a ispirare i movimenti che promuovono i valori umani e cristiani nella società contemporanea. Carlo Casini ha lasciato un ricordo indelebile. Non smetteremo mai di rimpiangere la sua autorevolezza, la sua sensibilità e la sua umanità”.