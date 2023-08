Aborto: Gribaudo (Pd), ‘stop a stanza d’ascolto è una vittoria per tutte le donne’

Agosto 2, 2023

Roma, 2 ago. (Adnkronos) – “La vergognosa stanza d’ascolto sull’aborto all’ospedale Sant’Anna di Torino, voluta dall’assessore Marrone insieme alle Associazioni Pro Life, non si farà. È una grande vittoria di tutte le donne, per la libertà di scelta e per la difesa della legge 194”. Così la vicepresidente del Partito democratico, Chiara Gribaudo. “L’immediata mobilitazione delle donne dentro e fuori l’ospedale, e il tempestivo intervento dei sindacati, hanno costretto la giunta Cirio a ritirare la proposta – continua la deputata dem -. Non potevamo lasciare che un attacco alla libertà di tutte venisse portato avanti in questo modo senza reagire, senza far sentire la voce di chi crede che il Piemonte e il Paese abbiano bisogno di più diritti.

“Al posto di iniziative come questa, che vanno solo nella direzione di colpevolizzare una donna nell’esercizio di una sua libera scelta, serve potenziare il ruolo dei consultori. Per incentivare la natalità bisogna mettere in campo strumenti come il welfare famigliare, gli investimenti negli asili nido e nel lavoro femminile. Esattamente il contrario di quello che Regione e governo stanno facendo. Marrone e Cirio chiedano scusa a tutte le donne”, conclude Gribaudo.