Aborto: Meloni, ‘chi vuole cambiare 194 è a sinistra, non noi’

18 Aprile 2024

Bruxelles, 18 apr. (Adnkronos) – “Anche questa è una fake news, che poi rimbalza all’estero e tutti a darci lezioni. L’emendamento al dl Pnrr” sui movimenti pro-vita nei consultori “ricalca esattamente il testo della legge 194: la legge 194 lo prevede. Sa cosa penso io? Che in realtà quelli che vogliono modificare la legge 194 siano a sinistra. Perché noi non abbiamo mai chiesto di modificarla, ma quando chiedi la piena applicazione della legge 194, che è di estremo equilibrio e ben fatta anche sulla prevenzione, ci si straccia le vesti”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in un punto stampa al termine dei lavori del Consiglio europeo straordinario.

“Allora si dicano le cose come stanno: si vuole modificare la legge 194? Non sono io a volerlo fare. Lo vogliono fare gli altri? Lo dicano e se ne assumano la responsabilità. Quello che si sta facendo adesso è ribadire quanto scritto nella legge 194” ovvero “garantire una scelta libera”, per farlo “si devono avere tutte le informazioni del caso ed è quello che la 194 prevede”.