Aborto: Musolino (Iv), ‘staremo su barricate a difesa diritti donna’

Gennaio 24, 2024

Roma, 24 gen. (Adnkronos) – “Negare o contestare il diritto all’aborto significa ridurre la donna al ruolo di una fattrice che non sceglie la maternità con libertà e consapevolezza ma la subisce per forza degli eventi quando, non di rado, come conseguenza di una violenza. La deriva autoritaria alla quale assistiamo non ci lascerà inerti, staremo sulle barricate a difendere sempre il diritto della donna a scegliere consapevolmente di dare la vita senza condannarla quando compie una scelta diversa, che è intima, libera e certe volte anche sofferta ma che non dovrà mai diventare una ragion di Stato”. Così la senatrice di Italia Viva Dafne Musolino.