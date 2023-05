Maggio 20, 2023

Roma, 20 mag. (Adnkronos) – “L’obbligo di ascoltare il battito cardiaco del feto come strumento di violenza e coercizione. Solo Pro Vita poteva concepire una tale feroce barbarie, come se le donne non fossero consapevoli. Rendere più difficile la vita delle donne non farà nascere più figli. Non passeranno”. Lo scrive su Twitter la senatrice del Pd Valeria Valente.