Aborto: Zanella (Avs), ‘bravo Viale, scelta va difesa da ogni interferenza’

Luglio 31, 2023

Roma, 31 lug. (Adnkronos) – “La libera scelta di abortire va garantita a ogni donna e difesa da azioni di interferenza psicologica e morale come quelle del Movimento per la vita lungo il percorso della 194 all’ospedale Sant’Anna. Bene ha fatto il dottor Viale a non consentirlo, anche perché, come egli stesso ha spiegato, se una donna vorrà rivolgersi a loro può usare le loro sedi”. Così Luana Zanella, capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera, sulla iniziativa di Silvio Viale, responsabile del reparto interruzioni volontarie di gravidanza del Sant’Anna contro l’apertura della stanza d’ascolto del Movimento per la vita.