Abruzzo: Alfieri, ‘non demoralizziamoci, Pd baricentro, subito liste europee’

Marzo 11, 2024

Roma, 11 mar. (Adnkronos) – “Come non bisognava esaltarsi per il risultato in Sardegna, maturato in condizioni particolari, così non bisogna demoralizzarsi dopo il risultato in Abruzzo. Dove Luciano D’amico ha fatto il massimo possibile e va ringraziato, insieme a tutti coloro che si sono spesi dappertutto sul territorio”. Così su Facebook il senatore del Pd, Alessandro Alfieri.

“C’è chi a livello nazionale ha pensato che ci potessero essere scorciatoie, quando invece la strada è lunga e passa attraverso un lavoro paziente in Parlamento e sui territori su battaglie comuni con tutti coloro che vogliono costruire un’alternativa alla destra a guida Meloni. Quella strada c’è e va coltivata nel rispetto reciproco, senza veti. C’è il Partito Democratico, che non può pensarsi autosufficiente ma è senza dubbio il baricentro di qualsiasi alternativa”.

“C’è per la tenacia e la generosità con cui lavora per unire, a partire dalla nostra segretaria; c’è soprattutto per il radicamento delle candidate e dei candidati che si sono spesi sul territorio e con il voto di preferenza hanno contribuito a raggiungere un ottimo risultato come lista. Questo deve essere di insegnamento anche per le elezioni europee, dove la squadra delle candidate e dei candidati deve essere messa subito in campo. Può fare la differenza per andare ben oltre il 20% e raggiungere un risultato all’altezza delle ambizioni del Partito Democratico. Quella di essere alternativa credibile e vincente rispetto al governo Meloni. Ora queste scelte non sono più rinviabili”.