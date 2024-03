Abruzzo: Ascani, ‘grazie a D’Amico, al lavoro per far crescere progetto centrosinistra’

Marzo 11, 2024

Roma, 11 mar. (Adnkronos) – “Grazie a Luciano D’Amico e all’intera coalizione che l’ha sostenuto per l’entusiasmo, l’impegno, la generosità in una competizione difficile. Buon lavoro al presidente Marco Marsilio”. Così Anna Ascani, deputata Pd e vicepresidente della Camera.

“In Abruzzo ora il centrosinistra potrà svolgere con ancora più forza l’opposizione nell’interesse esclusivo degli abruzzesi. E grazie anche alla grande determinazione degli elettori, dei militanti e dei dirigenti del Pd per il risultato ottenuto. Adesso tutti al lavoro per far crescere il progetto dell’alternativa alla destra nel Paese”.