Abruzzo: attesa per Meloni a Pescara per chiusura campagna

Marzo 5, 2024

Pescara, 5 mar. (Adnkronos) – Attesa per Giorgia Meloni a Pescara, dove più tardi è in programma il comizio finale del centrodestra a sostegno della ricandidatura di Marco Marsilio alla guida della regione Abruzzo. In Piazza della Rinascita, dove è stato allestito il palco della kermesse, iniziano ad arrivare pian piano i sostenitori delle forze politiche che compongono la coalizione. Nella parte laterale della piazza sono presenti gli stand di Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e della lista Marsilio presidente. Su striscioni e tabelloni campeggia lo slogan che ha lanciato la corsa del governatore uscente Marsilio: “Il governo che fa bene all’Abruzzo”. Sul palco insieme alla premier ci saranno anche gli altri leader alleati, tra cui Matteo Salvini e Antonio Tajani. Prima di Pescara, la premier e leader di Fdi ha fatto tappa a Teramo per un evento elettorale presso la Camera di Commercio.