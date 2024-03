Abruzzo: Avs, ‘verdetto non auspicato ma importante elezione consigliere Monaco’

Marzo 11, 2024

Roma, 11 mar. – (Adnkronos) – L’Abruzzo “ha parlato e, sebbene il verdetto complessivo non sia stato quello che auspicavamo, c’è un motivo per sorridere. L’elezione in consiglio regionale di Alessio Monaco è un risultato importantissimo e rappresenta un ponte verso un’opposizione unitaria e determinata”. Così Europa Verde su X.