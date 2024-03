Abruzzo: Biondi (sindaco Aquila), ‘sinistra pensa a elettori sciocchi, ma risposta forte e chiara’

Marzo 11, 2024

Roma, 11 mar. (Adnkronos) – “Non so se esista o meno un modello Abruzzo, certo è l’unico territorio in cui Fdi governa sia la Regione sia il capoluogo”. Lo sottolinea Pierluigi Biondi, sindaco dell’Aquila, intervistato dal Secolo d’Italia, all’indomani del voto in Abruzzo, con la riconferma del governatore Marco Marsilio, a governatore. “Noi -spiega- non stiamo facendo altro che mettere in pratica quello che abbiamo imparato in anni di duro lavoro, militanza, impegno, passione che non sono elementi estranei rispetto a quello che siamo chiamati a fare nelle istituzioni”.

“Quando si parla di ‘modello Abruzzo’ io rispondo sempre che c’è un ‘modello FdI'”, dice il primo cittadino dell’Aquila. Biondi rivendica lo stop arrivato dall’Abruzzo al ‘vento sardo’. “Il centrosinistra -argomenta- continua a sottovalutare l’elettorato. Pensano che gli elettori siano sciocchi. Questo per noi è buono, ma a loro non fa bene. Continuano a non capire che esiste un popolo che sa discernere, che non si fa ingannare dalle calunnie e dalle cattiverie e che sa anche che per la nostra regione sarebbe stato drammatico far governare il centrosinistra così come si era strutturato in Abruzzo”

“Non li ho sentiti parlare di progetti o programmi -dice della sinistra- li ho sentiti mettere in dubbio l’abruzzesità di Marsilio, la sua preparazione, la sua capacità di attrarre risorse. Hanno parlato di presidente in smart working, di fantoccio di Meloni… Non hanno detto mezza parola sui contenuti e naturalmente poi la risposta del popolo è arrivata chiara, sonora e inequivocabile”.