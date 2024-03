Abruzzo: Bonaccini, ‘chiamano ministri a fare campagna, sanno di non aver fatto bene’

Marzo 7, 2024

Roma, 7 mar. (Adnkronos) – “Io ho fatto due campagne elettorali in Emilia Romagna ma non ho mai chiamato i ministri, non si fa e se lo fanno è perché sanno di non aver fatto bene in questi 5 anni”. Così Stefano Bonaccini a Pescara con Elly Schlein a Luciano D’Amico.