Abruzzo: Bonaccini, ‘destra nervosa, sono preoccupati, possiamo vincere’**

Marzo 7, 2024

Roma, 7 mar. (Adnkronos) – “Io ho trovato qui di grande fiducia sul fatto che si può vincere e questa è la prima condizione per convincere gli indecisi. Sono ore decisive. I sondaggi non contano niente contano i voti nelle urne e i sondaggi qui non vanno per niente male… Ho trovato un nervosismo ai limiti dell’arroganza che generalmente colpisce chi è preoccupati: sono nervosi, erano convinti di vincere con 20 punti e ora sono preoccupati”. Così Stefano Bonaccini, a Pescara, con Elly Schlein e Luciano D’Amico.