Abruzzo: Bonaccini, ‘può svoltare come successo in Sardegna’

Marzo 7, 2024

Roma, 7 mar. (Adnkronos) – “Meloni dice che il suo governo è quello che ha alzato al massimo i fondi per la sanità, raccontatelo domani nei bar, nei mercati… E’ vero che ogni anno aumenta il fondo ma manca l’altra verità, l’unico rapporto che va guardato è il rapporto tra la spesa pubblica in sanità e il Pil e con l’inflazione ci hanno tagliato, non dato soldi in più. Diventeremo fanalino d coda in Europa, è una vergogna. Hanno in mente un modello per indebolire la sanità pubblica per favorire quella privata ma noi siamo quelli che pensiamo che il diritto all’istruzione e quella alla sanità sia garantito a tutti”. Così Stefano Bonaccini a Pescara con Elly Schlein e Luciano D’Amico.

“Chiedete in giro: ma in questi cinque anni sono più i ragazzi che sono rimasti o quelli che sono andati via? Sono aumentati o no i tempi di attesa per una visita? Puoi aver votato destra quanto vuoi, e lo rispettiamo, ma quando il diritto alla cura viene meno, fateli riflettere. Ci sono tanti motivi per dire che l’Abruzzo come al Sardegna possa svoltare con uno straordinario candidato come Luciano D’amico”.