Abruzzo: Bonaccini, ‘uniti si vince, basta divisioni che fanno vincere la destra’

Marzo 7, 2024

Roma, 7 mar. (Adnkronos) – “Se il Pd è unito si può vincere anche in Abruzzo. Non vogliamo più le stagioni in cui nel Pd si facevano la guerra e dalle nostre divisioni arrivavano le vittorie della destra”. Così Stefano Bonaccini a Pescara con Elly Schlein e Luciano D’Amico.