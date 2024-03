Abruzzo: Calenda, ‘non è sfida nazionale ma grande sfida per regione’

Marzo 5, 2024

Roma, 5 mar. (Adnkronos) – “Dico una cosa in controtendenza: non credo che sia una grande sfida nazionale, ma che sia una grande sfida per l’Abruzzo”. Così Carlo Calenda a Di Martedì su La7 sull’Abruzzo.

“Il mio invito è agli elettori che si definiscono di centrodestra di votare per una volta per la qualità della persona che dovrà gestire l’Abruzzo perché in questo caso, se no io non avrei fatto alcuna alleanza. Luciano D’Amico è una di quelle persone che noi dovremmo desiderare di avere in politica quindi il mio suggerimento è agli elettori di centrodestra è di guardare il curriculum”.