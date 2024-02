Abruzzo: Cesa presenta lista Udc-Dc, ‘ancora una volta al fianco di Marsilio’

Febbraio 2, 2024

L’Aquila, 2 feb. (Adnkronos) – Nel pomeriggio è stata presentata a L’Aquila, presso Palazzo Margherita, la Lista Udc-Democrazia cristiana per l‘Abruzzo alla presenza del segretario nazionale Udc, Lorenzo Cesa, del commissario regionale Udc, Antonio Saccone, del presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio e del capogruppo Udc in Consiglio comunale de L’Aquila, Fabio Frullo. “Caro Marco, anche questa volta siamo al tuo fianco -ha sottolineato Cesa- Ringrazio gli amici della Democrazia cristiana che condividono con noi questa battaglia e ringrazio tutti i candidati, persone non solo appartenenti al mondo della politica ma provenienti dalla società civile dal terzo settore e del volontariato. Una squadra fatta di persone competenti e coerenti con la nostra storia democratica cristiana”.

“Siamo molto orgogliosi di questo primo traguardo raggiunto. Una lista dello scudocrociato fatta scegliendo personalità totalmente compatibili con la storia e con i valori democratici cristiani”, ha aggiunto Saccone.

“Ringrazio tutti gli amici dell’Udc e della Dc. Ho fortemente voluto questa lista comune perché sono certo che darà un forte contributo alla vittoria della nostra coalizione”, ha concluso Marsilio.