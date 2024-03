Abruzzo: Ciriani, ‘a prescindere da quello che succede, governo va avanti lo stesso’/Rpt

Marzo 8, 2024

Pordenone, 8 mar. (Adnkronos) – “A prescindere da quello che succede in Abruzzo, e sono convinto che andrà bene, il governo va avanti lo stesso. L’appuntamento secondo me più importante è quello delle europee. Mi permetto già di dire adesso che le europee andranno bene per il centrodestra e che il governo **ne uscirà rafforzato**”. Lo ha detto il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, parlando con i giornalisti a Pordenone a margine della Firma dell’Accordo per lo sviluppo e la coesione tra il Governo e la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.