Abruzzo: comizio a rischio per pioggia, Salvini ‘parlerò poco voglio abruzzesi in forma per voto’

Roma, 5 mar. (Adnkronos) – ”Vedrò di essere rapido perché da qui a domenica serve un popolo abruzzese sano e in forma…”. Dopo Antonio Tajani, Matteo Salvini sale sul palco di Pescara per la manifestazione elettorale a sostegno della riconferma di Marco Marsilio alla guida della presidenza della Regione di Abruzzo. Ha iniziato a piovere da qualche minuto e si teme un acquazzone che comprometta gli interventi dei leader di centrodestra, a cominciare da quello di Giorgia Meloni. Il segretario della Lega esordisce con una battuta, assicurando che farà un intervento breve perché chi assiste al comizio non resti sotto l’acqua a rischio ‘cimurro’ in vista del voto di domenica.