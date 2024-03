Abruzzo: Conte domani di nuovo in regione per volata finale D’Amico

Marzo 7, 2024

Roma, 7 mar. (Adnkronos) – Torna nuovamente in Abruzzo domani il leader del M5S Giuseppe Conte, per la volata finale del candidato governatore del fronte progressista, Luciano D’Amico. Conte domani sarà a Pescina (ore 12), a Piazza Mazzarino, dunque a Celano (ore 13), in Piazza IV Novembre, Civitella Roveto (ore 15), in piazza Gran Sasso, per chiudere a Carsoli (ore 16.30), in piazza Guglielmo Marconi.