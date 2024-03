Abruzzo: Conte, ‘ormai è succursale Colle Oppio, sconfitta sarebbe duro colpo per Meloni’

Marzo 7, 2024

Roma, 7 mar. (Adnkronos) – In caso di sconfitta in Abruzzo, il governo di centrodestra sarebbe a rischio? “Non direi proprio a rischio, ma sicuramente sarebbe un duro colpo per Giorgia Meloni. E per Fratelli d’Italia, perché l’Abruzzo è diventato un po’ il feudo di Fdi, la succursale della sezione di Colle Oppio. Marco Marsilio è una persona fidatissima, è stato messo lì creando un sistema di potere direttamente ricollegabile al partito guidato da Roma”. Così Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, intervistato da Fanpage.it sulle regionali in Abruzzo di domenica 10 marzo.