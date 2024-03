Abruzzo: Conte, ‘qui pagina rinnovamento che potrà colpire governo’

Marzo 8, 2024

Roma, 8 mar. (Adnkronos) – “Qui si può scrivere una pagina nuova per quanto riguarda il governo regionale, ma è evidente che se si scrive una pagina di rinnovamento questo andrà a colpire il governo e Fratelli d’Italia che qui ha creato un suo feudo”. Lo dice Giuseppe Conte, a margine di un evento elettorale in Abruzzo, a Pescina. “Questa è una succursale di Fratelli d’Italia visto che è vicino Roma – aggiunge- . gli abruzzesi non si fidano delle false promesse del centrodestra, improvvisamente sono spuntati i ministri qui a promettere di tutto”.