Abruzzo: D’Amico, ‘Madonna? Se vinco sarà nostra ambasciatrice’

Marzo 4, 2024

Roma, 4 mar. (Adnkronos) – Il candidato governatore del campo largo in Abruzzo, Luciano D’Amico, conferma la sua stima per la cantante Madonna, originaria di Pacentro, piccolo paesino nell’aquilano. “Se diventassi governatore – dice al web talk YouTube ‘Klaus Condicio’ – la nominerei Ambasciatrice d’Abruzzo nel mondo. Per me è una ferita aperta: già quando ero rettore presso l’Università degli studi di Teramo avevo proposto al senato accademico di conferire a Madonna la laurea honoris causa in comunicazione perché lei ha obiettivamente innovato la comunicazione musicale. Purtroppo poi quella pratica era stata inspiegabilmente bloccata dal ministero”.