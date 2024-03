Abruzzo: D’Amico, ‘mi taglio la barba anche io se vinco’

Marzo 8, 2024

Roma, 8 mar. – (Adnkronos) – In caso di vittoria alle elezioni in Abruzzo, Marsilio si è detto pronto a un fioretto: tagliarsi la barba. E il suo sfidante, Luciano D’Amico? “Si, senza nessun problema. Se dovessi vincere verrei a tagliarmi la barba in diretta da voi, tra l’altro non la taglio da anni e anni…”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il candidato dell’alleanza progressista alla presidenza della Regione.

Che poi replica anche al paragone calcistico: Marsilio ha detto che lui è come la Juventus e D’amico come il Frosinone. “Mi sento più Castel di Sangro che Frosinone – dice D’Amico – Anche per questo paragone Marsilio ha dovuto scomodare una squadra del Lazio…”.