Abruzzo: Donzelli, ‘effetto Sardegna? Affrontiamo con serenità giudizio elettori’

Marzo 5, 2024

Pescara, 5 mar. (Adnkronos) – Quello di Marsilio è stato “un ottimo governo” che “ha portato risultati importanti per questa regione. Affronteremo il giudizio degli elettori con serenità e determinazione, come abbiamo sempre fatto”, ha detto Giovanni Donzelli, responsabile organizzazione di Fdi, arrivando in Piazza Salotto a Pescara per il comizio del centrodestra a sostegno del governatore uscente dell’Abruzzo Marco Marsilio. Timori per l’effetto Sardegna? “L’unico effetto che cerchiamo è quello dell’opinione dei cittadini. E vogliamo che i cittadini abruzzesi giudichino con serenità il buon lavoro che è stato fatto dal governo nazionale e regionale”, ha proseguito l’esponente di Fratelli d’Italia.