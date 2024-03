Abruzzo: Donzelli, ‘Meloni più forte di tutte le trame’

Marzo 11, 2024

Roma, 11 mar. (Adnkronos) – “Coalizioni improbabili costruite in laboratorio, diffusione di sondaggi fasulli, gravi diffamazioni durante il silenzio elettorale, tutto amplificato dalla grancassa mediatica. Le hanno provate tutte: sognavano di raccontare la crisi del governo Meloni e la forza dirompente del ‘campo largo’ di Schlein e Conte. Poi stamattina i cittadini abruzzesi li hanno svegliati. Il centrodestra e Fratelli d’Italia in Abruzzo vincono non solo in termini percentuali, ma anche assoluti: Marsilio conquista circa 28 mila voti in più rispetto a cinque anni fa e di 29 mila rispetto alle politiche del 2022. Il centrodestra e Fratelli d’Italia crescono insieme e convincono i cittadini: Giorgia Meloni è più forte di tutte le trame e governerà per l’intera legislatura”. Lo afferma il deputato e responsabile Organizzazione di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli.