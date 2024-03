Abruzzo: Foti, ‘vento è tornato indietro alla Schlein’

Marzo 12, 2024

Roma, 12 mar. (Adnkronos) – “Marsilio ha governato bene. Lo dimostra il giudizio degli abruzzesi che per la prima volta hanno riconfermano un presidente uscente. Il centrodestra acquisisce una fetta di voti pari come lista al 54,7%, sette punti in più rispetto alle ultime elezioni politiche. La Schlein che ha detto ‘il vento è cambiato’, qualcuno le dica che il vento è tornato indietro”. Così Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, a Tagadà su LA7.