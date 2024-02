Abruzzo: in dono a Meloni rosone ‘Collemaggio’, ‘simbolo rinascita’

Febbraio 7, 2024

L’Aquila, 7 feb. (Adnkronos) – Il rosone della Basilica di Collemaggio in miniatura è stato consegnato in dono alla premier Giorgia Meloni, oggi a L’Aquila per la firma dell’accordo per lo sviluppo e la coesione tra il governo italiano e la Regione Abruzzo. La Basilica, nel cuore del capoluogo abruzzese, dove sono custodite le spoglie di Celestino V -unico pontefice a non essere sepolto a Roma- è stata duramente colpita dal terremoto che mise in ginocchio L’Aquila dell’aprile 2009, provocando 309 morti e 1.600 feriti. “E’ simbolo della nostra terra, ma anche simbolo della rinascita”, è stato detto alla presidente del Consiglio motivando la scelta dell’omaggio.