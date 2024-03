Abruzzo: Malan (Fdi), ‘premiato buon Governo Marsilio e Meloni, cdx +7%, Fdi primo partito’

Marzo 11, 2024

Roma, 11 mar. (Adnkronos) – “Siamo molto soddisfatti del risultato in Abruzzo. Gli abruzzesi hanno premiato il buon governo di Marco Marsilio a livello regionale e il buon governo di Giorgia Meloni a livello nazionale. Il centrodestra guadagna sette punti rispetto alle elezioni politiche, Fratelli d’Italia è il primo partito, sconfitta la sinistra e le macchine del fango. Siamo soddisfatti e interpretiamo questo risultato come un incoraggiamento a proseguire nell’attuazione del programma”. Così il presidente dei senatori di Fratelli d’Italia, Lucio Malan, commenta con i giornalisti il risultato delle elezioni regionale in Abruzzo.