Abruzzo: Marsilio a Pescara, ‘fatemi sentire urlo lupi abruzzesi altro che spifferi sardi…’

Roma, 5 mar. (Adnkronos) – ”Fatemela godere questa festa e fatemi sentire l’urlo dei lupi abruzzesi, altro che spifferi sardi… Pensano di farci paura, perché una presidente sarda eletta per un soffio di voti viene qui a fare campagna elettorale contro di me…”. Marco Marsilio sale sul palco di Pescara per la chiusura della sua campagna elettorale per le regionali. Ad accogliere un coro da stadio e lui ringrazia, facendo una battuta per sdrammatizzare la sconfitta del centrodestra in Sardegna.