Abruzzo: Marsilio, ‘campo largo non sarà futuro paese’

Marzo 11, 2024

Pescara, 11 mar. (Adnkronos) – “Il campo largo non è il futuro dell’Abruzzo, perché era il suo triste passato, e non sarà il futuro dell’Italia”, ha detto Marco Marsilio, commentando la sua vittoria alle regionali in Abruzzo. “Il mio impegno sarà ancora più intenso”, ha aggiunto il governatore.