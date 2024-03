Abruzzo: Marsilio, ‘D’Amico e Conte mi hanno chiamato, riconosciuto vittoria netta’

Marzo 11, 2024

L’Aquila, 11 mar. (Adnkronos) – “I nostri avversari hanno intelligentemente scelto di unirsi tutti per giocare la partita. Faccio i miei complimenti a D’Amico che mi ha telefonato, riconoscendo la mia vittoria netta, così come ha fatto Giuseppe Conte”. Così Marco Marsilio, governatore dell’Abruzzo confermato per un secondo mandato, parlando in conferenza stampa a Palazzo Silone.